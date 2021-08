Há mais crianças e jovens à procura de cuidados pedopsiquiátricos

No Centro Hospitalar Universitário do Porto, episódios de urgência de pedopsiquiatria aumentaram 95% entre Março e Maio deste ano, por comparação com mesmo período de 2019. No Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, lista de espera para uma consulta da especialidade aumentou para dois meses, na primeira infância, e para entre quatro a cinco meses, na adolescência.