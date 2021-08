Fez chantagem sexual com mais de cem menores depois de as convencer a enviarem fotos íntimas

Um homem de 30 anos foi detido depois de ter convencido mais de cem raparigas, todas menores, a enviarem-lhe fotos e vídeos íntimos. Tudo começava com um primeiro contacto nas redes sociais no qual o predador usava uma foto de perfil falsa para fingir que também ele era adolescente. Quando finalmente conseguia que lhe enviassem imagens ou vídeos comprometedores mudava de tom e ameaçava as raparigas com a divulgação deste material – quer junto dos pais quer no Youtube – caso interrompessem a remessa de material.