Covid-19. Portugal regista 1135 novos casos e 11 mortes

Portugal registou, este domingo, 1135 novos casos de covid-19 e 11 mortes associadas à doença, de acordo com o último relatório da Direcção-Geral da Saúde, divulgado esta segunda-feira. Este é o número mais baixo de novos casos desde o domingo passado, 8 de Agosto.

No total, já se registaram 1.004.470 casos confirmados e 17.573 óbitos desde o início da pandemia, em Março de 2020.

Mais 1187 pessoas foram dadas como recuperadas no último dia, num total de 941.593. Há 45.304 casos activos, menos 63 nas últimas 24 horas — número a que se chega depois de subtraído o total de mortes e de recuperados ao total de casos.

Número de internados em UCI baixa

Há 768 pessoas internadas nos hospitais portugueses, mais 24 do que no dia anterior. Dessas, 154 estão internadas em unidades de cuidados intensivos, menos três do que no dia anterior. Este é o número mais baixo de pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos desde 10 de Julho, quando estavam 153 pessoas internadas. Desde então o número tinha vindo a subir. Contudo, há oito dias consecutivos que o número de internados em UCI baixa.

A região de Lisboa e Vale do Tejo foi a que registou o maior número de novos casos e mortes: foram diagnosticados 411 novos casos e morreram quatro pessoas. No que toca ao número de casos, a segunda região mais afectada foi o Norte, com 376. O Algarve registou 151 novos casos, o Centro registou 93 e o Alentejo, 29.

Na região autónoma dos Açores registaram-se 45 novos casos e na Madeira foram 30. Nenhuma das duas regiões autónomas registou mortes.

No continente, pelo menos três regiões registaram duas mortes cada: Centro, Alentejo e Algarve. O Norte registou apenas uma morte.

Entre as vítimas, contam-se seis mulheres e cinco homens. Oito das mortes foram registadas entre pessoas com mais de 80 anos; uma com idade entre 70 e 79 anos e duas com idades entre os 60 e 69 anos.

R(t) sobe, mas incidência desce

A matriz de risco foi actualizada esta segunda-feira. O país encontra-se, ainda, na zona laranja da matriz que mostra a evolução da situação epidemiológica em Portugal. De acordo com os últimos dados, a incidência nacional baixou ligeiramente e é agora de 314,5 casos por cada 100.000 habitantes — 318,8 no continente. Na sexta-feira, esse valor era de 319,9 casos a nível nacional e 324,6 casos no continente.

Já o índice de transmissibilidade – ou R(t) — é agora de 0,96 a nível nacional e no continente. Na última sexta-feira, era de 0,95 tanto no continente quanto a nível nacional.