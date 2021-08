“Em situações de emergência, as crianças criam uma lupa para os comportamentos dos adultos”

Numa pandemia que amputou os mais novos da relação com os pares e da sua capacidade de se projectarem no futuro, era expectável que mais jovens entrassem na zona de risco da ansiedade e da depressão, diz o psiquiatra e psicoterapeuta Vítor Cotovio. Quanto às crianças, mais importante do que o discurso, é o comportamento dos pais, lembra o membro do Conselho Nacional de Saúde Mental, para quem a melhor forma de estancar a necessidade de cuidados mentais entre os mais novos é, por exemplo, acabar com a actual dissecação de dúvidas na praça pública.