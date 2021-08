Tribunal valida candidaturas do Bloco em Mafra após reclamação

O tribunal judicial da comarca de Lisboa Oeste validou as candidaturas do Bloco de Esquerda (BE) a Mafra após reclamação do partido por ter visto as suas listas rejeitadas por falta de suplentes. O despacho do juiz considerou que o número legal de efectivos foi assegurado tal como exige a lei, o que permite admitir as candidaturas.

Na semana passada, o BE viu as suas candidaturas à Câmara e Assembleia Municipal de Mafra serem rejeitadas pelo tribunal judicial do Oeste por não cumprirem o número de suplentes exigido por lei, que tem de atingir o mínimo legal de 1/3 dos candidatos efectivos. Na reclamação, os bloquistas reconheceram o número em falta mas argumentaram que não podem ser sancionados com a rejeição definitiva das listas uma vez que estava assegurado o número legal de candidatos efectivos.

Por outro lado, à luz da lei eleitoral para as autarquias, é preciso que tenham sido declarados inelegíveis e rejeitados candidatos efectivos e que não existem candidatos suplentes para os substituir.

“Analisadas as listas do Bloco de Esquerda àqueles dois órgãos, verifica-se que o tribunal não apurou qualquer circunstância justificativa de inelegibilidade de quaisquer dos candidatos efectivos, pelo que está assegurado o número legal de efectivos daquela candidatura – nove para a Câmara Municipal e 33 para a Assembleia Municipal”, lê-se no despacho que declarou procedente a reclamação do BE e decidiu admitir a candidatura do partido.

A decisão baseia-se no entendimento inscrito no Guia Prático do Processo Eleitoral para os Órgãos das Autarquias Locais, de Julho de 2021, que cita jurisprudência do Tribunal Constitucional sobre o assunto. Foram aceites as listas do CDS, Chega, PAN, PSD, CDU e PS.

Em 2017, o PSD ganhou a Câmara de Mafra elegendo sete dos nove lugares do executivo — os outros dois vereadores (sem pelouros) são do PS. O Bloco ficou em quarto lugar, com 3,91%, atrás da CDU, com 5,93%. Mas os bloquistas conseguiram eleger um deputado para a Assembleia Municipal.