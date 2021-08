Nuno Valentim. Reabilitação do Mercado do Bolhão

No sexto episódio do podcast No País dos Arquitectos, Sara Nunes, da Building Pictures, conversa com o arquitecto Nuno Valentim. Num vivo diálogo com o passado, falam sobre um edifício que ainda está em processo de construção: o mítico Mercado do Bolhão.

As suas origens remontam a 1838, altura em que a Câmara do Porto adquiriu o terreno e construiu uma praça. Em 1914, iniciou-se a construção do actual edifício, num projecto desenhado pelo arquitecto António Correia da Silva. Tratou-se de uma obra de vanguarda para a época.

Nos anos 80 realizaram-se várias soluções provisórias, que viriam criar anomalias e dificultar a utilização do edifício. A cobertura em ardósia, por exemplo, foi substituída por uma tela a imitar a ardósia e os elementos metálicos e as lajes de betão necessitavam de um reparo urgente. Portanto, a necessidade de obras no edifício já tinha sido identificada, há alguns anos, e surgiram várias propostas que estiveram em cima da mesa, mas apenas a que hoje está em construção ofereceu a possibilidade de manter o mercado de frescos exterior, garantindo o acesso pedonal nas quatro entradas principais.

Vital para a alma do Porto, o projecto de reabilitação do Mercado do Bolhão garante a integridade patrimonial do edificado e cria também uma nova relação com a cidade, aumentando assim a sua acessibilidade, transparência e funcionalidade.

Conhecido pela qualidade das suas obras de reabilitação, restauro e conservação, o arquitecto Nuno Valentim faz-nos viajar pelos sons, aromas e sabores do Mercado do Bolhão e, em dado momento da entrevista, estabelece uma relação entre a arquitectura e a vida: “Tal como a vida, as obras são exercícios de crença, fé, esperança e resiliência. Nós temos de ter a humildade, o bom senso e a calma para ir levando a Obra e a Vida com essa esperança”.

No País dos Arquitectos é um dos podcasts da Rede PÚBLICO. Produzido pela Building Pictures, criada com a missão de aproximar as pessoas da arquitectura, é um território onde as conversas de arquitectura são uma oportunidade para conhecer os arquitectos, os projectos e as histórias por detrás da arquitectura portuguesa de referência.

Subscreve o podcast No País dos Arquitectos no Spotify, na Apple Podcasts ou em outras aplicações para podcast.

Conhece os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts.