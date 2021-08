A Great British Spraycation: os novos murais de Banksy à beira-mar

Várias pessoas reuniram-se, no último sábado, 14 de Agosto, em cidades costeiras do Leste de Inglaterra (Norfolk e Suffolk), para ver as dez novas obras de Banksy, depois de o misterioso artista de rua ter assumido a autoria dos murais. Conhecido por fazer trabalhos sagazes que costumam abordar assuntos mundiais, com Spraycation Banksy critica um conjunto de problemas sociais relacionados com a época balnear.

O artista confirmou que as obras são da sua autoria, através de um vídeo publicado no Instagram. O vídeo, com cerca de três minutos, chama-se A Great British Spraycation e mostra o artista – sempre com a identidade protegida – a fazer uma viagem de Verão numa autocaravana, com latas de tinta dentro de uma geleira.

Numa parede perto de uma praia, Banksy pintou um rato a relaxar, enquanto bebe um cocktail numa espreguiçadeira. Já num local diferente, pintou uma garra mecânica que dá a sensação de estar a balançar em cima de um banco público – uma ameaça iminente de arrancar qualquer um que se sente lá, como se fosse um brinquedo num jogo.

Noutra alusão a férias balneares há uma gaivota gigante pronta a afundar o bico num contentor de entulho que se assemelha a uma caixa de batatas. Outro mural faz referência à crise de refugiados na costa Sul da Grã-Bretanha, mostrando três crianças sentadas num barco frágil feito de sucata. Enquanto uma criança olha em frente por cima da proa, outra despeja água para fora do barco com um balde. Acima deles, Banksy escreveu: “Estamos todos no mesmo barco”.

Segundo o The Guardian, num gesto nostálgico em relação à história próspera dos resorts ingleses à beira-mar - que, hoje, se encontram em declínio -, o artista também pintou um casal a dançar em cima de uma paragem de autocarro. O casal aparenta mover-se ao som da música produzida por um acordeonista, ilustrado numa posição inferior.

A Great British Spraycation é um trocadilho que tem como inspiração a palavra staycation – que significa férias passadas no país de origem (em vez de viajar para fora). Com as regras do governo britânico sobre a covid-19, a população viu-se impedida de viajar para fora, o que fez com que muitas pessoas optassem por desfrutar das férias “em casa”.