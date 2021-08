Tanto mar

Ficarei eternamente grato a Biden por nos ter libertado – espero que para todo o sempre! – de Trump, mas confesso que me estou a alarmar demasiadas vezes com algumas posições que vem assumindo. Não cuido aqui de julgar da “legitimidade” da intervenção americana no Afeganistão, há 20 anos, mas o que não pode deixar de se ver é que a presente retirada parece conduzir inexoravelmente a mais uma tragédia no país. Biden, recusando romper com a orientação política de Trump, insiste em proclamar que os EUA já fizeram a sua parte e que, se tal não foi suficiente, os afegãos que se “desenrasquem”.

E com Assange? Não se conformando com a recusa do pedido de extradição que tinha submetido aos tribunais britânicos, a justiça norte-americana insiste no pedido e apresenta recurso, não obstante ele se encontrar preso e, alegadamente, em precárias condições de saúde mental, correndo o risco de praticar suicídio.

A América de Biden começa a ser uma grande desilusão. Confrange-me constatar que entre os EUA e (alguma) Europa, apesar de irritantemente titubeante e enfraquecida, há todo um imenso oceano de permeio.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

A liberdade de não usar máscara?

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada na Revolução Francesa em 1789, reza assim no seu artigo 4.º: “A Liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudicar os outros”.

É a melhor definição de liberdade que conheço até porque define limites com muita razoabilidade.

Como as máscaras servem para proteger os outros de nós e não para nos proteger a nós dos outros, a velha Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão não nos dá a liberdade de não usar máscara.

Carlos Anjos, Lisboa

E a saúde mental?

Estima-se que um quinto dos portugueses tenha perturbações psiquiátricas e por mais que a pandemia tenha trazido o tópico à tona não foi ela que o fundou. A sociedade já há muito que tende a desconsiderar pequenos actos que são grandes indicadores de distúrbios em nós próprios ou naqueles que nos são mais próximos.

“O jovem não sabe o que custa vida para se queixar e o mais velho tem mais que fazer do que se lamentar por tudo”. Porque aceitamos que se diga isto? Talvez falte a educação não só para entender o problema, mas também para aceitar que ele existe.

Parece que não nos interessa que Portugal seja um dos países com maior consumo de antidepressivos, porque pensando bem é ‘o caminho mais fácil’. Não é verdade? No final não interessa que o apoio nas escolas seja débil, nas autarquias não se sinta e pelo SNS demore eternidades a chegar. Para além das pessoas não serem ensinadas a identificar estas alterações e de verem a sua doença menosprezada, ainda são abandonadas pela falta de resposta pública capaz de suprir a maioria das necessidades.

“Não há saúde sem saúde mental” lê-se na página do Ministério da Saúde. Seria de louvar que esta frase fosse mais do que isso, fosse acção.

Leandro Matias, Pataias

A vitória dos taliban

Vinte anos após o 11 de Setembro os EUA e a coligação internacional retiram-se repentinamente do Afeganistão entregando os seus aliados afegãos, e sobretudo crianças e mulheres afegãs à sua sorte.

De que serviu todo o sangue derramado durante todos estes anos? Ao fim de 20 anos de triliões despendidos e milhares de vidas sacrificadas, fica uma nação falhada, perdida, abandonada e um mundo mais perigoso. Biden tido com um sinal de esperança para o mundo e para a democracia não deixará de ficar negativamente associado à entrega do Afeganistão aos taliban de forma tão apressada e irresponsável.

Ricardo Rodrigues, Paço d’Arcos

Vice-almirante

Acabei de ver na TV uma estupenda lição de democracia, o coordenador da “task force” a ser interpelado por negacionistas. Sem dramas, sem polícia nem guarda costas, o marinheiro de camuflado enfrentou os manifestantes com a serenidade de quem sabe que está a desempenhar bem a tarefa que lhe foi entregue.

Esta interpelação é a confirmação da excelência do trabalho desta equipa porque, na verdade, quem deveria ser contestado seriam o Presidente desta república e o PM que decidiram todo o processo de vacinação. Uma palavra para os manifestantes porque o fizeram sem violência, fazendo funcionar a democracia em pleno. E estou cada vez mais convicto que vamos ser bem-sucedidos nesta campanha mesmo com negacionistas.

José Pombal, Vila Nova de Gaia