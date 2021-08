Afeganistão: esta vergonha também é nossa

Há 20 anos, estive contra a guerra do Afeganistão, não só porque os meus instintos sempre penderam mais para o anti-intervencionismo (com exceção de um perigo de genocídio iminente ou uma autorização de uso da força pelas Nações Unidas, que aqui não chegou a haver), mas também porque já então parecia megalómana a estratégia ocidental para o país, influenciada pelos teóricos neoconservadores da “Guerra Global Contra o Terror” e alimentada por histórias de “construção nacional” à Japão e Alemanha depois da II Guerra Mundial, que não tinham qualquer aplicação ou credibilidade no Afeganistão do século XXI.