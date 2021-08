Quando o futuro é normal

Façamos um exercício. Sabe a marca do seu telemóvel? E o modelo? O número de polegadas do ecrã? O processador?

Continuemos. Sabe a marca do seu frigorífico? E a capacidade? O consumo? Sabe se tem funcionalidades super freeze e super cool?

A maioria das pessoas não saberá responder à maioria destas perguntas (especialmente as que dizem respeito ao frigorífico).

Não é que os telemóveis sejam exactamente como um electrodoméstico de cozinha, a começar porque temos todos uma relação muito mais forte com os primeiros - o telemóvel é o mais usado e o mais pessoal dos aparelhos electrónicos. Mas, tal como os frigoríficos, os smartphones deixaram de causar espanto, admiração e leitura devota das especificações técnicas. É o caminho normal. Aconteceu com televisões e computadores portáteis.

As marcas têm-se esforçado por lançar novos modelos capazes de ir ao encontro das necessidades dos consumidores. Não são aparelhos de fazer cair o queixo e atirar o modelo antigo para o caixote do lixo; mas são aparelhos que faz sentido comprar quando o telemóvel cai e se avaria, quando termina o contrato de fidelização ao operador, ou, simplesmente, quando há rendimento disponível e vontade de consumo.

Na semana passada, a líder Samsung apresentou dois novos telemóveis de ecrã dobrável (o primeiro modelo de ecrã dobrável da marca sul-coreana chegou em 2019). Os preços começam um pouco acima dos mil euros. O mais caro, na versão mais cara, custa perto de dois mil. Podem ser obtidos directamente a partir da marca numa modalidade de aluguer. (Já agora, a Apple deverá apresentar novos iPhones dentro de algumas semanas.)

Outras fabricantes, como a Huawei, a Lenovo e a Xiaomi, também têm ecrãs dobráveis. É o futuro dos telemóveis? Não a curto prazo. Em todo o mundo, estes modelos representam apenas 0,5% das vendas de smartphones, segundo números da IDC.

Há sempre quem queira um frigorífico conectado, capaz de picar gelo com uns toques numa aplicação. A maior parte das pessoas, porém, fica satisfeita com um frigorífico normal, que encaixe no orçamento.

Digno de nota

- A Web Summit vai regressar ao formato presencial. A pandemia obrigou a que a edição de 2020 fosse apenas online –​ mas o formato não convenceu muitos participantes. O evento vai decorrer em Lisboa, de 1 a 4 de Novembro. A lista de oradores está aqui.

- O Facebook removeu uma página com mais de 11 mil autoproclamados “racistas unidos pelo Chega”. A rede social disse que a página violava as regras da plataforma. A Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito. O Chega afirmou não ter conhecimento daquele grupo.

- Certificados de vacinação falsos estão a ser vendidos online, em aplicações como o Telegram. Mais do que o dinheiro, muitas vezes os criminosos pretendem os dados dos compradores. A Karla Pequenino entrou em contacto com alguns dos vendedores.

- O TikTok, uma rede social popular sobretudo entre adolescentes (e a primeira rede social chinesa a ter sucesso no Ocidente) vai reduzir as notificações que envia à noite. O objectivo é não prejudicar o sono dos utilizadores. A medida surge numa altura em que a empresa dona do TikTok, a ByteDance, está a preparar uma entrada em bolsa.

- Vai decorrer em Portugal um concurso de foguetões criados por estudantes universitários. A segunda edição do European Rocketry Challenge está agendada para Outubro, em Ponte de Sor (Portalegre) e Constância (Santarém). Estão previstas 20 equipas de 13 países.

- A realizadora Graça Castanheira escreve aqui no PÚBLICO um artigo de opinião em que argumenta ser um erro a sobranceria geracional (a expressão não é da autora) face à cultura e aos hábitos de consumo digital dos mais jovens.

4.0 é uma newsletter sobre inovação, tecnologia e o futuro. Comentários e sugestões podem ser enviados para jppereira@publico.pt. Espero que continue a acompanhar.