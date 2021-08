Desespero invade o aeroporto de Cabul

O aeroporto internacional Hamid Karzai, em Cabul, é o único lugar no Afeganistão que não está sob domínio dos taliban, que tomaram o poder no país. Está, para já, sob domínio das forças norte-americanas que tentam retirar os seus cidadãos do país. Os voos comerciais estão suspensos e está previsto que voltem a descolar em breve voos militares que têm como objectivo retirar estrangeiros e alguns afegãos da cidade de Cabul.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, afirmou esta segunda-feira que dos 16 civis portugueses que estavam no Afeganistão, 12 já saíram do país e quatro continuam em funções operacionais no aeroporto de Cabul.

