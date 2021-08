Serviços secretos disseram a Biden que em dois ou três anos a Al-Qaeda voltará a ter base no Afeganistão

Em Kunduz bastou apenas uma semana de frustração para fazer saltar o verniz dos taliban. Com os funcionários escondidos em casa, temerosos de regressar ao trabalho e ser considerados colaboracionistas do Governo afegão ou, pior, das forças estrangeiras, os líderes talibãs na cidade do Norte do Afeganistão mandaram os seus homens começar a fazer rusgas porta a porta para encontrar as pessoas que não voltaram ao serviço.