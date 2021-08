Reino Unido reconhece controlo dos taliban e afasta regresso ao Afeganistão

“Não é preciso ser-se um cientista político para identificar a situação”, disse o ministro da Defesa britânico. Reconhecimento oficial do novo Governo afegão será avaliado se houver mudanças no terreno.

O Governo do Reino Unido reconheceu, esta segunda-feira, que os taliban estão no poder no Afeganistão e reafirmou que os soldados britânicos não vão regressar ao país.

“Reconheço que são os taliban que controlam o país”, disse o ministro da Defesa britânico, Ben Wallace, ao canal Sky News.

“Quer dizer, não é preciso ser-se um cientista político para identificar a situação em que nos encontramos.”

Questionado sobre se o Reino Unido e a NATO admitem regressar ao Afeganistão, Wallace disse que “isso não está nos planos”.

Embaixada no aeroporto

O ministro britânico disse ainda que a zona militar do aeroporto de Cabul está segura e que o Reino Unido está a fazer todos os possíveis para retirar os cidadãos britânicos e os afegãos com ligações aos britânicos.

“O nosso objectivo é retirar entre 1200 e 1500 pessoas por dia”, disse Ben Wallace.

O Reino Unido deslocou a sua embaixada para o aeroporto de Cabul. Questionado sobre o que sentiria ao ver a bandeira dos taliban no antigo edifício da embaixada, o ministro britânico disse que “em termos simbólicos, não é algo que nenhum de nós desejaria”.

O governante britânico disse também que este não é o momento certo para decidir se os taliban vão ser reconhecidos como o legítimo Governo afegão.

“Acho que ainda vai acontecer muita coisa antes de tomarmos decisões como essa”, disse Wallace. “A prova serão as acções deles, e não a retórica.”