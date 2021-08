Pânico no aeroporto e calma tensa em Cabul, Biden sem arrependimentos

O novo Emirado Islâmico do Afeganistão ainda não foi oficialmente proclamado, mas os 38 milhões de afegãos que vivem no seu país já passaram um dia inteiro sob o domínio das novas autoridades. Cabul, metrópole de seis milhões, experimentou todas as contradições deste início de novo emirado: de um lado, ruas tranquilas por onde se movem, ordeiros, combatentes taliban; do outro, o desespero de quem acredita que as novas autoridades só esperam o fim do que sobra de presença internacional para se lançarem em perseguições contra quem trabalhou com o anterior Governo, com os estrangeiros ou contra as milhares e milhares de afegãs que ousaram ser livres nos últimos anos.