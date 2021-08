Novos incêndios nos arredores de Atenas obrigam à evacuação de aldeias

As autoridades gregas ordenaram nesta segunda-feira a evacuação de várias comunidades a Sudeste e Noroeste de Atenas por precaução, depois de mais dois incêndios terem deflagrado na Grécia. Os ventos fortes dificultam os esforços das autoridades em conter as chamas, arrastando uma época de incêndios que não dá tréguas.

As chamas começaram a aparecer durante a manhã na região de Keratea, a 60 quilómetros a Sudeste de Atenas, e cresceram rapidamente pela vegetação em direcção ao parque nacional na área de Sounion, levando à evacuação de Markati, Syderina e Agios Konstantinos. Foram enviados para o local mais de 80 bombeiros, juntamente com 34 camiões e mais de dez meios aéreos.

As autoridades consideram “extremamente difícil” conseguir controlar o incêndio em breve: “A frente do incêndio é grande e os ventos que sopram na área estão muito fortes”, disse à AFP Thanassis Avgerinos, o vice-governador regional do Leste de Ática, acrescentando que é uma zona “muito inflamável”. Três comunidades nas imediações foram evacuadas.

Dimitris Loukas, o presidente da região de Lavreiotiki – que engloba a zona das chamas –, disse à imprensa grega que havia suspeitas de fogo posto, devido a relatos locais de alguém que seguia num carro e incendiou um contentor do lixo na área, tendo depois deixado rapidamente do local. Loukas continuou que as autoridades estão a analisar os relatos.

Do outro lado da capital, um segundo incêndio deflagrou em Vilia, uma zona florestal a mais de 50 quilómetros a Noroeste de Atenas, para onde foram destacados cerca de 61 bombeiros, mais de dez meios aéreos e 25 veículos. Mais três aldeias foram forçadas a evacuar.

À semelhança do outro incêndio, estas chamas foram classificadas de “incontroláveis” pelas autoridades, segundo o diário grego Kathimerini”. E as previsões meteorológicas não são animadoras para o controlo das chamas: prevêem-se ventos fortes até, pelo menos, à tarde de segunda-feira.

Nas últimas semanas a Grécia tem sido devastada por uma intensa e catastrófica época de incêndios, alimentada por uma das piores ondas de calor em décadas, aumentado o risco de incêndios. Mais de 100 mil hectares arderam desde então no país, destruindo campos agrícolas, habitações e causando a morte de duas pessoas.