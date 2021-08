Governador do Texas ameaça processar entidades que obriguem a usar máscara

O estado tem assistido a um aumento significado de casos de covid-19. E à medida que se aproxima o início do ano lectivo, há preocupações com o impacto do vírus nas crianças, que têm desenvolvido uma doença mais grave.

O estado norte-americano do Texas têm estado a assistir a um aumento dos contágios de SARS-CoV-2 e da pressão sobre os serviços de saúde, levando as autoridades a procurar profissionais de saúde fora do estado. Contudo, o governador, Greg Abbott – que já tinha proibido o uso de máscara –, ameaça agora processar “qualquer distrito escolar, universidade pública, ou responsável dos governos locais” que torne obrigatório a vacinação ou uso da máscara.

Os casos de covid-19 têm aumentado de forma significativa no estado norte-americano. Segundo o Washington Post, as hospitalizações aumentaram no Texas em 400% no mês passado, alimentadas pela variante Delta. Em especial a zona de Austin está a atravessar um momento agudo da crise devido ao vírus, depois de atingir recordes locais esta semana, com a maioria dos pacientes nos cuidados intensivos e recorrerem ao ventilador.

Mas, à semelhança de outros estados governados pelo Partido Republicano, as restrições para conter os contágios têm causado resistência e tensões. Abbott já tinha proibido expressamente as entidades governamentais como distritos escolares, cidades e condados de exigirem o uso de máscara ou a vacinação, e agora reforça a proibição com a ameaça de um processo.

A decisão de Abbott também coincide com a aproximação do início do ano lectivo, ao mesmo tempo que os jovens com menos de 12 anos não são elegíveis para serem vacinados contra a covid-19. As autoridades locais têm lançado o alerta que mais crianças e adolescentes estão a desenvolver uma doença mais grave devido à covid-19 e há preocupações sobre o impacto da medida do governador nestas faixas etárias.

Greg Abbott tem sido acusado de limitar a capacidade de resposta das entidades locais e de contrariar a ciência e os especialistas. “Não vejo mais nada senão uma política eleitoral que faz com que um líder de um governo estadual negue às comunidades locais a capacidade de adoptar medidas fundamentadas para prevenir a disseminação de uma doença transmissível”, disse ao Guardian o presidente de Austin, Steve Adler.

Ao mesmo tempo, aproxima-se a campanha eleitoral em que Abbott tentará a reeleição, no próximo ano, quando enfrentará adversários que têm criticado a sua resposta à pandemia. As medidas também são encaradas como um sinal de uma mudança mais à direita do conservador, que estará a tentar apelar aos eleitores do Texas.

Ainda assim, várias entidades governamentais (como distritos escolares), cidades e condados já anunciaram que vão manter a obrigatoriedade de máscaras em escolas ou dentro das localidades, contrariando as intenções de Abbott.

No domingo, o Tribunal Supremo do Texas permitiu suspender o uso obrigatório de máscara no condado de Dallas e num condado de San Antonio, pelo menos até os casos serem ouvidos. Abbott esclareceu no mesmo dia que “a proibição não restringe o uso de máscara”, disse no Twitter, acrescentando que quem “quiser usar a máscara, pode fazê-lo, incluindo nas escolas”.