Depois do desastre no Afeganistão, EUA viram-se para dentro em busca de culpados

Descalabro do Governo do Afeganistão no fim-de-semana deixou o Presidente dos EUA sem defensores. Mesmo quem concorda com a retirada, critica a forma como a operação decorreu.

Poucas horas depois da queda abrupta do Governo afegão às mãos dos taliban, e ainda com as imagens do resgate da embaixada norte-americana em Cabul a abrir as notícias em todos os canais, a discussão interna nos EUA centrou-se na atribuição de culpas.