Cinco mortos no caos de um aeroporto invadido pelo desespero afegão

Milhares de pessoas superaram a segurança do aeroporto de Cabul à procura de uma rota de fuga do emirado dos taliban, mas os voos comerciais estão suspensos e só descolam aviões militares.

De que tamanho pode ser o desespero de alguém capaz de se condenar à morte ao agarrar as rodas de um avião prestes a descolar? Isso aconteceu no aeroporto internacional Hamid Karzai, em Cabul, único lugar da capital afegã (e do país) que os taliban não dominam. Se o Presidente dos Estados Unidos não queria novas imagens de aflição como as da retirada norte-americana de Saigão, as de afegãos invadindo a pista do aeroporto e tentando subir a um avião qualquer, numa altura em que os voos comerciais foram suspensos, parece pior ou, pelo menos, igualmente terrível.