PSP e Polícia Marítima apreendem 165 quilos de droga no Grande Porto e em Sines

As autoridades policiais anunciaram esta segunda-feira a apreensão de quantidades significativas de droga na Área Metropolitana do Porto e no porto de Sines. No Norte do país, dois homens foram também detidos.

A PSP do Porto apreendeu mais de 105 quilogramas de canábis, heroína, cocaína e anfetaminas e deteve dois homens, de 33 e 35 anos, pelo tráfico de droga, numa operação na Área Metropolitana do Porto, revelou aquela força policial. Em comunicado, a PSP acrescentou que a droga apreendida chegava para mais de 143 mil doses.

Segundo a Polícia foram também aprendidos “mais de 27 mil euros em notas do BCE, armas de fogo e viaturas automóveis”. A operação policial desencadeada pelo Dispositivo da Polícia de Segurança Pública do Comando Metropolitano do Porto “visou indivíduos que de forma organizada se dedicavam ao tráfico de estupefacientes na Área Metropolitana do Porto”, acrescenta a polícia em comunicado, no qual explica que divulgará mais informações sobre a operação na terça-feira de manhã, na sede da Divisão de Investigação Criminal, no Porto.

No sul do país, em Sines, a Polícia Marítima apreendeu 65 pacotes de droga, com um total de cerca de 60 quilos de cocaína, que se encontravam num navio no porto de Sines, revelou também esta segunda-feira a Autoridade Marítima Nacional (AMN). Em comunicado enviado à agência Lusa, a AMN explicou que a operação foi realizada pelo Comando Local de Sines da Polícia Marítima (PM), no domingo.

O capitão do Porto de Sines e comandante local da PM, Rui Pedro Silva Filipe, “após algumas suspeitas, determinou a proibição de saída do navio” daquele porto. Para o local, foi activada uma embarcação da PM, com elementos do Grupo de Mergulho Forense (GMF) daquela polícia a bordo, “que efectuaram buscas”. Estas permitiram a detecção e recolha de “65 pacotes de estupefacientes, acondicionados numa caixa, com um total de cerca de 60 quilos de cocaína”, indicou a AMN. “A droga apreendida foi entregue à Polícia Judiciária, que também se deslocou para o local para acompanhar a operação”, revelou a mesma fonte.