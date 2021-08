Lisboa na Rua 2021, uma edição focada no ambiente, desporto e feminismo

O Lisboa na Rua regressa à capital de 21 de Agosto a 19 de Setembro. O programa vai desde fotografia a videoarte, passando por música, cinema e magia. Todas as entradas são gratuitas, mas as lotações são reduzidas.

A edição do Lisboa na Rua 2021 acontece entre 21 de Agosto e 19 de Setembro e traz à mesa a reflexão de temas actuais (como o ambiente, o feminismo e o desporto) e oportunidades para miúdos e graúdos, que vão desde a dança ao cinema, passando pela magia.

O primeiro dia é assinalado pela realização do primeiro de cinco concertos pertencentes ao ciclo “A Música e o Mundo – Encontros Sonoros Atlânticos”, no Castelo de São Jorge, onde será interpretada uma homenagem a Philip Glass, compositor de mais de 25 óperas e 12 sinfonias.

Este ano, a organização - a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC) - quis também recuperar as tradições pagãs da cultura popular. Para tal, um ano depois, recuperou o Festival Internacional da Máscara Ibérica, num novo formato adaptado ao contexto actual. Este festival existe desde 2006 e procura divulgar a cultura popular através da participação de grupos tradicionais de mascarados de Portugal e Espanha. Decorrendo ao longo de vários dias, as apresentações terão lugar no Museu de Lisboa-Palácio Pimenta, no Museu da Marioneta e no Castelo de São Jorge.

Foto Pauliteiros de Miranda no Festival Internacional da Máscara Ibérica EGEAC

Também o festival Fuso, o ciclo Dançar a Cidade e o Lisboa Mágica marcam presença na edição de 2021. O primeiro tem o propósito de mostrar obras em vídeo, cruzando as artes plásticas, o cinema, a literatura e os meios digitais. Já o segundo irá levar à transformação de bibliotecas, museus e monumentos em pistas de dança e, por último, o Lisboa Mágica irá levar a magia às ruas com a participação de convidados internacionais.

Haverá também espaço para a arte no MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, com a exibição da artista Grada Kilomba. A instalação da artista intitula-se “O Barco” e tem como objectivo confrontar o observador com o seu passado, enquanto explora o tema da escravatura. Esta é a primeira instalação de grande escala e vai estender-se junto ao rio ao longo de 32 metros de comprimento.

No que toca ao cinema, a edição deste ano vai contar, mais uma vez, com o CineCidade, no jardim do Museu de Lisboa – Palácio Pimenta, onde serão exibidos quatro filmes ao ar livre todas as sextas-feiras e sábados do mês de Setembro a partir as 21h30. Os filmes terão como base os direitos humanos no mundo do desporto.

Também no início de Setembro e no mesmo jardim será apresentado o primeiro espectáculo escrito e encenado pela rapper portuguesa Capicua, intitulado “A Tralha”, que quer chamar a atenção para as preocupações ambientais.

Foto Capicua e Tiago Barbosa, co-criador da peça EGEAC

O Lisboa na Rua 2021 terá lugar em novos espaços e o acesso será controlado, face à situação pandémica. Apesar de todos os eventos terem entrada gratuita poderá ser necessário reservar bilhete, uma vez que as lotações serão reduzidas. O programa completo, as horas e locais, o público-alvo e mais informações acerca de cada momento do programa encontram-se disponíveis no site oficial.