Centro de vacinação vandalizado em Azambuja

O Centro de Vacinação de Azambuja foi alvo de actos de vandalismo na madrugada desta segunda-feira. A câmara azambujense já comunicou a situação à GNR e vai apresentar queixa contra desconhecidos junto do Ministério Público do Cartaxo.

Para além dos danos graves na estrutura coberta de lona instalada para proteger os utentes em espera, a escadaria de acesso e a portaria do pavilhão onde funciona o centro de vacinação foram pintados com tinta vermelha.

“As imagens falam por si, mostrando o resultado de uma acção deliberada de pura e simples destruição das estruturas colocadas no exterior do centro de vacinação e, ainda, a pintura do chão e escadas com tinta vermelha”, lamenta a Câmara de Azambuja, que “manifesta o seu total repúdio contra os actos de vandalismo praticados no Centro de Vacinação do Concelho, instalado no Pavilhão Municipal de Azambuja”.

A autarquia ribatejana já iniciou os trabalhos de limpeza e de reparação da cobertura danificada e promete apresentar uma “denúncia formal” junto das autoridades competentes. O concelho de Azambuja tem cerca de 21.400 habitantes e no centro de vacinação já foram administradas mais de 18 mil vacinas.