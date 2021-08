Quais são os vestidos de noiva mais pesquisados da última década?

“Como será o vestido da noiva?” é sempre o grande mistério dos casamentos. O vestido de Meghan Markle fez grande sucesso em 2018, com várias noivas a inspirarem-se no modelo clássico e elegante. Agora, um inquérito da plataforma britânica Find Me a Gift, citado pela revista Tatler, revela que, em número de pesquisas na Internet, o vestido da mulher do príncipe Harry foi o mais popular da última década. Em segundo lugar ficou o vestido da cunhada, Kate Middleton, que casou em 2011 com o príncipe William.

Não é surpresa que os vestidos das duquesas de Sussex e Cambridge sejam os mais pesquisados no Reino Unido ─ com 21.900 e 21.500 pesquisas, respectivamente, em média, por mês ─ dado o mediatismo à volta dos casamentos reais. Em 2018, o vestido de Meghan Markle surpreendeu o mundo pela elegância e simplicidade e, passados dez anos, o romântico vestido de Kate Middleton continua a ser uma referência para muitas noivas na hora de escolher o modelo perfeito para o dia do ‘sim’.

Foi Clare Waight Keller, a primeira mulher à frente da direcção criativa da Givenchy, a desenhar o vestido de casamento de Meghan Markle. De corte minimalista e elegante, destaca-se o corte em barco, que revela os ombros, com as mangas a três quartos. O véu é uma das estrelas de todo o coordenado, com cinco metros, ao longo do seu comprimento, foram bordadas à mão as flores que representam a flora dos 53 países da Commonwealth. A segurar o véu, a mulher do príncipe Harry levou uma tiara de diamantes e platina que pertenceu à rainha Maria, que casou com Jorge V (a trisavó do marido). Para a segunda recepção, a ex-actriz escolheu um vestido Stella McCartney de crepe de seda e com gola subida.

O vestido “intemporal” de Kate Middleton

Em 2011, ao PÚBLICO, o designer Nuno Baltazar dizia que o vestido de Kate Middleton iria ditar tendências. “Completamente intemporal: é bonito hoje e vai ter a mesma beleza daqui a muitos anos”, notava, então, o criador de moda. O vestido, todo em cetim duchesse, com o corpo sobreposto com renda chantilly, foi desenhado por Sarah Burton, directora criativa da Alexander McQueen.

Kate Middleton terá pedido um vestido com “presença” e de “importância histórica”, mas moderno, contava a designer responsável pela criação, ao The Telegraph, pouco depois do casamento. O segredo estava na “subtileza dos detalhes”, não só na renda bordada à mão pela Escola Real de Bordado, como na saia rodada com prega a partir da cintura e a cauda em U, com 2,70 metros. A duquesa de Cambridge também teve direito a segundo vestido desenhado pela mesma criadora. Tratava-se de um vestido princesa em cetim, com decote “cai-cai”, adornado com um cinto de pedraria.

Na lista dos cinco vestidos mais procurados, o terceiro lugar, com uma média de 5800 pesquisas mensais, é ocupado por Hailey Baldwin Bieber, que casou com o cantor Justin Bieber, em 2019 (ainda que já fossem legalmente casados desde 2018, a festa de casamento só aconteceu a 30 de Setembro do ano seguinte). O vestido em renda usado pela modelo na cerimónia foi desenhado por Virgil Abloh, da Off-White, e destacava-se pelo decote em barco, a cauda e o dramático véu que tinha bordada a frase “Até que a morte nos separe”.

Hailey Bieber usou ainda mais dois vestidos, sendo que o segundo modelo, assinado pela Ralph & Russo, fazia lembrar o vestido que Stella McCartney desenhou para a festa de casamento de Meghan Markle. Há ainda fotografias da modelo a usar um vestido em cetim simples na mesma noite, desenhado por Vera Wang.

Em quarto lugar está a cantora Ariana Grande, com 2400 pesquisas. A artista casou com o agente imobiliário Dalton Gomez, no passado mês de Maio, numa cerimónia discreta, na casa de ambos, em Montecito, na Califórnia, EUA. O elegante vestido, inspirado em Audrey Hepburn, foi assinado pela criadora Vera Wang. Em cetim, com um decote dramático nas costas, o coordenado foi complementado com um véu em tule com um laço.

Ellie Goulding ocupa o quinto lugar da lista com 1600 pesquisas. A cantora britânica casou em 2019 com o negociador de arte Caspar Jopling e usou um recatado vestido assinado por Natacha Ramsay-Levi, a directora criativa da Chloé. Do vestido da cerimónia destacava-se a gola subida de renda com folhos e o véu com as iniciais do casal bordadas. A criação, repleta de detalhes em pérolas, terá demorado 640 horas a ser finalizada. Para festa, a artista escolheu um elegante modelo de Stella McCartney, com os ombros descobertos.