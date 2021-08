Por que não devemos lavar as frutas e vegetais com detergente?

Os alimentos devem ser lavados apenas com água da torneira fria, asseguram os especialistas. Lavar com detergente pode ser perigoso, dado que os vegetais e frutas são permeáveis e absorvem esses químicos.

Vamos pôr tudo em pratos limpos. Lavar frutas e vegetais com sabão pode não só ser prejudicial para eles, como também para nós. Inevitavelmente surge a questão: Por que posso lavar os pratos e as minhas mãos com detergente, mas não posso lavar a minha comida? “É uma analogia complicada”, responde Jason Bolton, professor de segurança alimentar da Universidade do Maine, EUA. A grande diferença é que as nossas mãos e os pratos não são superfícies permeáveis que iremos comer. As frutas e os vegetais são, ainda que essa permeabilidade seja variável.