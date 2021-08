Questionário de Proust. João Nuno Calvão da Silva: “Acredito e desejo que haja vida depois da morte para poder dar abraços ao meu pai”

Qual a sua ideia de felicidade perfeita?

Serei feliz quando, num balanço de vida, sentir que a relação com os meus filhos é similar à que tive com o meu pai: relação de companheirismo, de cumplicidade total, de amor ilimitado e incondicionado.

Qual é o seu maior medo?

Que os meus filhos não tenham saúde ou não sejam felizes.

Na sua personalidade, que característica mais o irrita?

Talvez uma excessiva capacidade de perdão... mas sou assim mesmo e é desta forma que vivo sempre bem comigo próprio e com os outros.

E qual o traço de personalidade que mais o irrita nos outros?

Falta de franqueza, lealdade, honestidade.

Que pessoa viva mais admira?

O Mariz, o Quim Paulo, o António, o Fernando, o Eduardo, o Manuel, o Hugo, o Pedro, o Luís, o João, entre outros. Não são figuras públicas. São grandes amigos que me inspiram pela forma de ser: eles só estão bem quando dão tudo pelos outros. Tenho muita sorte em ter grandes amigos.

Qual a sua maior extravagância?

Acompanhar quase sempre presencialmente um ou outro grande jogo da Selecção Nacional de futebol em fases finais de campeonatos europeus ou mundiais. Espero em breve alargar a extravagância, levando os meus filhos comigo.

Qual o seu estado de espírito neste momento?

Desgastado, cansado...como a Humanidade, em geral. Mas com esperança nos melhores dias que se seguirão.

Qual a virtude que pensa estar sobrevalorizada?

A dedicação à carreira (profissional, política...).

Em que ocasiões mente?

Quando está em causa um bem maior e a falta à verdade for relativamente de somenos... e assim sendo sinto que fiz o que devia ser feito.

O que menos gosta na sua aparência física?

Ligo pouco a isso... sinto cada vez mais que é valência muito pouco importante na vida.

Entre as pessoas vivas, qual a que mais despreza?

Tenho pena das pessoas invejosas, maledicentes, amargas com a vida mesmo sem razões para isso... não as desprezo, mas tenho pena delas porque são pessoas infelizes ou doentes.

Qual a qualidade que mais admira num homem?

Honestidade e companheirismo.

E numa mulher?

Honestidade e companheirismo.

Diga uma palavra – ou frase – que usa com muita frequência

Talvez “é a vida”... estou a ganhar cada vez mais consciência de que nem tudo está nas nossas mãos.

O quê ou quem é o maior amor da sua vida?

Os meus filhos e o meu pai.

Aonde e quando se sente mais feliz?

Onde e quando sinto os meus filhos bem, livres, tranquilos, felizes.

Que talento não tem e gostaria de ter?

Sou feliz como sou. Mesmo.

Se pudesse mudar alguma coisa em si o que é que seria?

Gostaria de ter (ainda e sempre) mais paciência com os meus filhos. Eles merecem tudo.

O que considera ter sido a sua maior realização?

Os meus filhos, Mariana e Francisco.

Se houvesse vida depois da morte, quem ou o quê gostaria de ser?

Acredito e desejo que haja vida depois da morte... para voltar a dar abraços ao meu pai, ao meu tio Nuno, enfim, aos que fui perdendo fisicamente, mas estão bem vivos no meu coração.

Onde prefere morar?

Onde vivo. Em Coimbra. Embora sempre tivesse gostado de desafios e de vivências fora do país, Coimbra é a minha terra.

Qual o seu maior tesouro?

Os meus filhos.

O que considera ser o cúmulo da miséria?

Não darmos valor ao que temos.

Qual a sua ocupação favorita?

Brincar com os meus filhos, estar com eles.

A sua característica mais marcante?

Capacidade de fazer amigos.

O que mais valoriza nos amigos?

Poder contar com eles.

Quem são os seus escritores favoritos?

Por causa da carreira profissional, leio muito ciência jurídica e aí os mestres de Coimbra devem ser realçados, em particular, com saudade, Barbosa de Melo... Fora do Direito, Pessoa e Miguel Torga.

Quem é o seu herói de ficção?

Não tenho.

Com que figura histórica mais se identifica?

Na vida pública, talvez Churchill...e o Papa Francisco.

Quem são os seus heróis na vida real?

O meu pai.

Quais os nomes próprios de que mais gosta?

João, Nuno, Francisco e Mariana.

Qual o seu maior arrependimento?

Não me arrependo de nada que considere relevante... nada de fundamental para mim tenho deixado de fazer ou de dizer.

Como gostaria de morrer?

Sem sofrimento, em paz, com a certeza de os meus filhos estarem bem e felizes.

Qual o seu lema de vida?

Não tenho um lema... aprendi que importa viver o dia a dia, bem com a nossa consciência, de acordo com os nossos princípios e valores. Fazer tudo o que está nas nossas mãos pelos outros e aceitar com serenidade e gratidão o que Deus nos dá.