Como o IPMA monitoriza a pescaria dos bivalves

Podemos comer diferentes espécies de amêijoas, longueirão ou ostras à vontade porque desde os anos 1980 se produz ciência para a gestão, monitorização e captura destes recursos marinhos. Neste episódio ouvimos Miguel Gaspar, biólogo do Departamento do Mar e dos Recursos Marinhos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), na sala de monitorização da pescaria dos bivalves que está instalada em Olhão.

Programa realizado com o apoio dos EEA Grants, através do programa Crescimento Azul.