Henrique Sá Pessoa vai abrir restaurante em Amesterdão

“Estou muito entusiasmado ao anunciar que tenho estado a trabalhar num novo conceito em Amesterdão”, revela Henrique Sá Pessoa numa publicação feita este domingo, 15 de Agosto, nas redes sociais.

O chef português prepara-se para abrir um novo restaurante, desta vez nos Países Baixos, no “Outono de 2021”. O espaço chama-se Arca e fica no interior do Art'otel Amesterdam, uma unidade hoteleira bem no centro da cidade, junto à Amsterdam Centraal, principal estação de comboios.

Ainda sem data oficial de abertura, promete-se “uma reviravolta moderna nos pratos tradicionais”, com “sabores fortes e várias especiarias”, revela Henrique Sá Pessoa nas redes sociais. “Imaginem um ambiente relaxado, com aromas vibrantes, influência portuguesa e asiática com ingredientes autênticos.”

Na página de Instagram do restaurante já se pode espreitar um dos pratos: salada de polvo com molho de pimentos vermelhos e paprica fumada. O menu será harmonizado com vinhos portugueses e cocktails.

O restaurante será o quinto projecto do chef português e o primeiro além-fronteiras, somando-se ao Alma – distinguido com duas estrelas Michelin e que, este Verão, apresenta uma versão renovada do menu Costa a Costa –, Tapisco, Cais da Pedra, Balcão e o espaço no Mercado da Ribeira.

Este ano, Henrique Sá Pessoa volta a estar entre os nomeados para os The Best Chef Awards, lista que anualmente elege os 100 melhores chefs do mundo, revelados em meados de Setembro.