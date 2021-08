PRR e retoma dão trunfos ao Governo para aprovar OE 2022

No momento em que se entra na fase decisiva das negociações para a aprovação do Orçamento do Estado para 2022, o Governo tem, em ano que se espera de retoma, em perspectiva diversos desenvolvimentos favoráveis nas contas públicas.

Com a ajuda dos fundos europeus, mas também beneficiando de um cenário de crescimento da economia e de desaparecimento de algumas das despesas extraordinárias relacionadas com a pandemia, o Governo tem, mais do que em anos anteriores, espaço de manobra para incluir no Orçamento do Estado (OE) medidas que facilitem a aprovação do documento à esquerda, sem abandonar o objectivo de redução do défice.