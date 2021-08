Novos créditos ao consumo atingiram três mil milhões no primeiro semestre

Os novos contratos de crédito ao consumo concedidos nos primeiros seis meses do ano ascenderam a 3015 milhões de euros, um montante que fica acima dos 2776 milhões de euros de igual período de 2020, mas ainda abaixo do 3560 de 2019, ou seja, antes da pandemia de covid-19.

Se o acumulado do semestre mostra uma forte subida face a 2020, a variação mensal de Junho revela uma ligeira desaceleração face ao melhor mês do ano. De acordo com os números ainda provisórios divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal, os novos empréstimos totalizam 567,8 milhões de euros, menos 3,9% do que os 590,9 milhões de euros registados em Maio.

A variação mensal foi negativa nos três segmentos de crédito: o total de créditos pessoais recuou 5,2% face ao mês anterior, para 228 milhões de euros; os créditos para compra de automóvel diminuíram 1,3%, para 245 milhões de euro; e os novos empréstimos através de cartões a descoberto desceram 7,2% para 96 milhões de euros.

O número total de novos contratos de crédito aos consumidores celebrados em Junho diminuiu 5,7% face a Maio e aumentou 41,9% em termos homólogos.

Os dados divulgados pelo Banco de Portugal nesta série (ao abrigo do Decreto-Lei n.º 133/2009) não abrangem todos os créditos concedidos a particulares. Excluem, entre outros, os contratos garantidos por hipotecas, ou acima de 75 mil euros, ou sob a forma de facilidades de descoberto que estabeleçam a obrigação de reembolso do crédito no prazo de um mês.