Marítimo mantém Belenenses SAD a zero na Liga

Ao alcançar os três primeiros pontos na Liga 2021-22, o Marítimo manteve, nesta segunda-feira, o Belenenses SAD a zero. No Estádio Nacional, os madeirenses impuseram-se por 1-2, com os três golos do encontro a serem apontados ainda durante o primeiro tempo.

Num jogo com poucos remates (dois enquadrados para os lisboetas, quatro para os insulares), o Marítimo tirou partido de uma organização defensiva competente e de uma grande eficácia na finalização.

Em três minutos, os visitantes resolveram a questão. Aos 12’, foi André Vidigal a surgir na área contrária e a engendrar um remate perfeito ao poste mais distante; aos 15’, foi Alipour a receber em movimento na área e a finalizar de forma espontânea, diante de Luís Filipe.

Mesmo em cima do intervalo, Ndour ainda reduziu para o Belenenses SAD e ficou no ar a ideia de uma possível reacção mais contundente dos anfitriões na segunda parte. Algo que, muito por mérito do Marítimo, não chegou a acontecer.

Após as duas primeiras jornadas, os lisboetas estão em zona de despromoção, sem qualquer ponto somado, enquanto os madeirenses deram um salto até ao 10.º lugar, com três pontos.