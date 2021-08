Boavista goleia o “europeu” Paços de Ferreira

O Paços de Ferreira chegou ao Estádio do Bessa motivado depois de garantir a passagem ao play-off da Liga Conferência, mas o Boavista não se deixou afectar pelo “ritmo competitivo superior” do adversário – palavras de João Pedro Sousa na antevisão do encontro - e entrou forte na partida desta segunda-feira, que acabou por vencer por 3-0, na 2.ª jornada da I Liga.

O Boavista procurava a primeira vitória na prova, depois de ter perdido na primeira jornada, por 3-0, no terreno do Gil Vicente. Já o Paços de Ferreira queria manter o ciclo vitorioso em que se encontrava - vitória frente ao Famalicão no arranque do campeonato, por 2-0 e a passagem ao play-off da nova Liga Conferência.

A jogar em casa, a formação orientada por João Pedro Sousa entrou a comandar o encontro e a deixar vários avisos aos “castores”. Primeiro por intermédio de Sebastián Pérez e depois por Yusupha, com André Ferreira a negar-lhe o golo.

Os “axadrezados” iam trocando a bola, com o Paços de Ferreira a demonstrar dificuldades em construir o seu jogo. A primeira vez que os pacenses chegaram com perigo à baliza foi ao minuto 17. Antunes fez um cruzamento para área e, ao segundo poste e livre de marcação, Flávio Ramos não inaugurou o marcador por pouco.

Mas numa altura em que o Paços tentava equilibrar o jogo, foi o Boavista quem se colocou em vantagem no marcador, aos 19’. Cruzamento de Kenji Gorré para Yusupha, que não falhou e fez o 1-0.

No regresso para o segundo tempo, nenhum dos técnicos fez alterações no “onze”.

O Paços de Ferreira entrou na segunda parte com mais posse de bola, com mais intensidade e a conseguir chegar mais vezes à baliza defendida por Bracali, mas sem perigo.

Porém, foi o Boavista quem voltou a marcar ao minuto 62. Canto batido por Gustavo Sauer e, no coração da área, Javi García cabeceou para o fundo das redes.

O resultado ficou ainda mais dilatado com Jeriel De Santis a fazer o 3-0 para a equipa de João Pedro Sousa, a quinze minutos do fim, num lance em que o guarda-redes André Ferreira não ficou “bem na fotografia”.

Até ao apito final, os visitantes ainda podiam ter reduzido, mas Bracali não deixou.

O Paços de Ferreira entra de novo em campo na próxima quinta-feira (19h30, Sport TV 1) diante do Tottenham de Nuno Espírito Santo, num jogo a contar para o play-off da Liga Conferência.