Pôr do Sol em estreia na RTP1: Uma série para rir com as novelas e (tentar) não rir das novelas

No país em que a esmagadora maioria da produção de ficção televisiva é a novela, não será fácil fazer toda uma série de humor a satirizar a novela. Não porque não haja vasto material para rir nos códigos das telenovelas, com as suas famílias desavindas, crimes passionais e melodrama a rodos, mas porque as equipas se cruzam e o meio é pequeno. Aplica-se em Pôr do Sol, a série que se estreia segunda-feira na RTP1, a máxima de “rir com” as novelas e não “rir das” novelas, explica ao PÚBLICO um dos seus autores, o argumentista Henrique Dias. Ainda assim, “as próprias pessoas que estão nas novelas têm consciência de que algumas coisas que fazem são extremamente risíveis”.