Segunda, na TV: há Sacanas Sem Lei que fazem Tudo Pela Justiça, entre o regresso do Ranger do Texas e o de Killing Eve

CINEMA

A Fabulosa Gilly Hopkins

RTP2, 23h01

Depois de anos a saltitar de casa adoptiva em casa adoptiva, Gilly Hopkins, de 12 anos, vive na esperança de que a sua mãe biológica volte para a vir buscar. Um dia, vai para casa de uma nova pessoa, escolhendo ficar por lá. Ao mesmo tempo, aparece a sua avó, que quer ficar com ela. Baseado no livro para crianças homónimo lançado por Katherine Paterson em 1978, este filme de Stephen Herek (A Fantástica Aventura de Bill e Ted, 101 Dálmatas) conta com a jovem canadiana Sophie Nélisse à frente de um elenco que inclui nomes como Kathy Bates, Glenn Close, Octavia Spencer, Julia Stiles ou Bill Cobbs.

Sacanas sem Lei

Fox Movies, 23h20

Quentin Tarantino junta-se a Brad Pitt, Diane Kruger, Daniel Bruhl, Christoph Waltz, Mike Meyers, Michael Fassbender e Mélanie Laurent num tributo a Quel Maledetto Treno Blindato, um filme italiano de Enzo Castellari que saiu nos EUA com o título The Inglorious Bastards. Em plena II Guerra Mundial, luta-se em várias frentes: o tenente Aldo Raine (Brad Pitt) lidera os Sacanas, um grupo de soldados americanos que espalham o terror entre os nazis; Bridget von Hammersmark (Diane Kruger), uma famosa actriz alemã, colabora com a Resistência Francesa; e Shosanna (Mélanie Laurent), uma rapariga judia sobrevivente ao massacre da sua família, acaba a gerir um cinema durante a ocupação de Paris pelos alemães. É aí que se cruzam, com um objectivo comum: a destruição do III Reich.

Tudo Pela Justiça

HBO, streaming

Em 1985, Bryan Stevenson, um jovem afro-americano acabado de se formar em Direito pela Universidade de Harvard, muda-se para o estado do Alabama com intenções de ajudar pessoas no corredor da morte que, de alguma forma, nunca tiveram que os defendesse. Um ano depois, conhece Walter McMillian, um homem negro sentenciado à pena capital pelo assassinato de uma mulher branca, que nunca deixou de afirmar a sua inocência. Ao avaliar o caso de McMillian, Stevenson dá-se conta das injustiças que este homem sofreu. Baseado numa história real, um drama realizado por Destin Daniel Cretton (Temporário 12), que seguiu o livro de memórias Just Mercy: A Story of Justice and Redemption, escrito por Bryan Stevenson, o fundador da Equal Justice Initiative. A dar corpo às personagens estão Michael B. Jordan, Jamie Foxx, Rob Morgan, Tim Blake Nelson, Rafe Spall e Brie Larson.

SÉRIES

Pôr do Sol

RTP1, 21h01

Estreia de uma mininovela de Verão da RTP1 que conta a história da família Bourbon de Linhaça, uma família influente dona da Herdade do Pôr do Sol. Mas um velho segredo ameaça vir ao de cima e estragar a sua reputação e laços. Entre os planos do irmão calculista do patriarca da família e a chegada de uma filha perdida, fruto de um romance tórrido entre a dona da casa e o caseiro, tudo será posto em causa.

Walker

TVCine Action, 22h10

Estreia da primeira temporada de Walker. O personagem imortalizado por Chuck Norris em Walker, o Ranger do Texas (1993-2001) é agora reinventado como Jared Padalecki (Sobrenatural) no papel principal. Este reboot, já com segunda temporada confirmada, junta o drama familiar à fórmula de sucesso do original. Padalecki é Cordell Walker, um Ranger do Texas com uma reputação impecável que regressa a Austin depois de uma longa temporada como agente infiltrado. Agora, tenta adaptar-se às mudanças enquanto continua a combater o crime. Os 18 episódios são exibidos às segundas-feiras.

Killing Eve

AMC, 22h10

Estreia da segunda temporada de Killing Eve, o famoso thriller de espionagem da BBC America, vencedor de vários Globos de Ouro, Emmys e BAFTA. Continua a ser protagonizado por Sandra Oh e Jodie Comer e, depois da saída da criadora Phoebe Waller-Bridge, chega ao posto de showrunner Emerald Fennell, a recente vencedora de um Óscar de Melhor Argumento pelo seu primeiro filme, Uma Miúda com Potencial. Regressamos à acção no momento imediatamente a seguir a Eve apunhalar Villanelle, que desaparece. E ambas estão em apuros. Villanelle é abandonada pela estrutura que lhe tem dado trabalho. Já Eve arriscou tudo - o casamento, o emprego, a sanidade mental - para se encontrar com Villanelle.E teme ser apanhada.