Schmigadoon!, a cidade que é um musical

Pôr do Sol, RTP1, segunda-feira, 21h01

Esta paródia de telenovelas apresenta-se como "a nova mini-novela de Verão" da RTP. Uma criação de dez episódios de 30 minutos cada, nasce de uma parceria do argumentista Henrique Cardoso Dias e do realizador Manuel Pureza e vai estar no ar diariamente até ao final de Agosto, com gémeas, famílias ricas e toda a intriga que se espera de algo baseado em telenovelas.

The White Lotus, HBO Portugal, segunda-feira

Chega ao fim a brilhante criação de Mike White para a HBO, uma minissérie cómica de seis episódios passada num luxuoso hotel do Havai, com a luta de classes em evidência, que se tornou um dos fenómenos televisivos do ano – algo bastante inesperado, tendo em conta a obscuridade em que Enlightened, a excelente série anterior de White para a HBO com Laura Dern, existiu ao longo do tempo em que esteve no ar.

Nine Perfect Strangers, Amazon Prime Video, terça-feira

Menos de um ano após The Undoing, a série-fenómeno encabeçada por ela e Hugh Grant, Nicole Kidman está de volta à televisão (ou ao streaming, neste caso) com esta adaptação por ela produzida do romance homónimo de Liane Moriarty. Além de Kidman, o elenco inclui também Melissa McCarthy, Luke Evans, Michael Shannon, Regina Hall, Manny Jacinto ou Bobby Cannavale. É co-criada por David E. Kelley, a lenda da televisão responsável pela já mencionada The Undoing, que já tinha adaptado, com Kidman, outra obra de Moriarty: Big Little Lies.

Truth Be Told T2, Apple TV+, sexta-feira

Chega à segunda época a série de Nichelle Tramble Spellman adaptada de um romance de Kathleen Barber em que Octavia Spencer é uma jornalista de investigação responsável por um muito bem-sucedido podcast de true crime e que investiga o caso de um assassínio cujo condenado foi ela que incriminou. Desta feita, vê-se a braços com um caso que envolve uma amiga de infância interpretada por Kate Hudson, naquele que será o primeiro grande papel da actriz em séries.

Terra Nova, HBO Portugal, sábado

As atribulações dos tripulantes de um barco da Faina Maior, a pesca do bacalhau à linha, na década de 1930, são o foco desta série original da RTP estreada em Junho do ano passado. Escrita por Artur Ribeiro, que realizou a versão em formato filme da história, e Nuno Duarte, e realizada por Joaquim Leitão fica agora disponível para ser redescoberta na HBO.