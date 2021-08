Os loucos anos 20 ensinaram-nos a dançar como se não houvesse amanhã. A febre vai voltar?

Talvez por estarmos todos com vontade de voltar a dançar, o que sobressai quando olhamos por os “loucos anos 20” — aqueles que se seguiram à I Guerra Mundial e à pandemia da pneumónica —, é o surgimento dos clubes nocturnos em Lisboa, onde se dançava como se não houvesse amanhã e que transformaram a vida quotidiana da capital. Os lisboetas aprenderam a dançar freneticamente ao som do jazz, tinham aulas de foxtrot ou tango, mas o rei dos novos clubes a que se tinha acesso desde que se pudesse pagar entrada era mesmo o charleston, a dança com movimentos quebrados que permitia aos pares separarem-se na pista de dança.