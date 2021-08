Há mais um pedaço de História por desvendar debaixo das águas de Cascais

Os investigadores que em Junho encontraram canhões e centenas de balas de ferro a cerca de uma milha (1,8 quilómetros) da Praia da Parede, no concelho de Cascais, são ainda vagos na hora de falar sobre a embarcação em que esta carga seguia. A tipologia das peças de artilharia que identificaram a dez metros de profundidade permite-lhes dizer que viajariam a bordo de um navio que datará do final do século XVIII ou do início do XIX, destinado ao transporte, não à guerra. Os arqueólogos e o oficial da Marinha Portuguesa que mergulharam para fazer o reconhecimento deste sítio que já lhes chamara a atenção no levantamento geofísico feito pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) encontraram estes materiais cuidadosamente arrumados, numa elevação com mais de 20 metros de comprimento.