O apoio à ciência na União Europeia visto por Maria da Graça Carvalho e Marisa Matias

Esta semana, a jornalista Andrea Cunha Freitas conversa com Maria da Graça Carvalho, eurodeputada eleita pelo PSD, e Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, para falar sobre a ciência na Europa.

Na transição entre os programas Horizonte 2020 e Horizonte Europa, o debate passa ainda pelas conquistas da ciência no combate à covid-19 e o panorama do sistema científico português.

Deixamos ainda uma sugestão para ver e ouvir falar sobre a Europa: na sequência da publicação do relatório da 6.ª avaliação do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC), que lança novamente o alerta de que o planeta está a aquecer a um ritmo sem precedentes e a culpa é da acção humana, compreenda as causas e consequências desta crise climática através do documentário Terra: Emergência Climática, da realizadora Susan Gray, que está disponível gratuitamente na RTP Play.

As consequências para o continente europeu serão graves, com as temperaturas a subirem numa média superior à do aquecimento global. Prevê-se mais chuva no Norte da Europa e menos chuva no Mediterrâneo. Na região onde se encontra Portugal a aridez vai aumentar, e com ela as condições propícias a incêndios e secas. Enquanto isso, o nível das águas do mar vai continuar a subir até ao final do século.

Estado da União é um espaço de debate sobre o presente e o futuro do projecto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta, e o lugar de Portugal e dos cidadãos nos destinos da Europa.

Este programa tem o apoio do Parlamento Europeu.