Ron Popeil (1935-2021), pioneiro das televendas. “Mas esperem — há mais!”

Antes dos influencers online , havia Ron Popeil — vendedor implacável que começou por dominar as ruas de Chicago, antes de chegar ao pequeno ecrã. Se havia um problema, Popeil tinha o “produto para o resolver”.

A publicidade deve muito a Ron Popeil. Bem antes das redes sociais com influencers a vender produtos com hashtags, likes e sessões fotográficas elaboradas, havia Popeil: pioneiro nas televendas e de grande parte dos slogans associados. A confiança era a imagem de marca. “Vou-vos mostrar o melhor utensílio alguma vez criado”, repetia ao entrar em cena com um aparelho novo na mão. Independentemente da função — cortar vegetais, apagar cigarros ou estrelar ovos na casca — os produtos, frequentemente criados por ele ou pelo pai Samuel, eram sempre “fantásticos” e motivo para “ligar já”.