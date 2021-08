Covid-19. Polícia Marítima interrompeu festa com 300 pessoas em praia de Sesimbra

Polícia disse que, “na sequência de várias denúncias”, os elementos do posto da Costa da Caparica deslocaram-se à praia do Galherão, tendo verificado que cerca de 300 pessoas encontravam-se “em ambiente festivo, com música e a consumir bebidas alcoólicas”.

Uma festa numa praia do concelho de Sesimbra (Setúbal) com cerca de 300 pessoas foi interrompida no sábado pela Polícia Marítima, que deu indicações para que estas abandonassem o local, foi este sábado anunciado. Na festa em questão não estavam a ser cumpridas as regras em vigor para conter a propagação da covid-19 em Portugal.

Em comunicado, a Polícia Marítima adiantou que, “na sequência de várias denúncias recebidas cerca das 18h”, elementos do posto da Costa da Caparica deslocaram-se à praia do Galherão, tendo verificado que cerca de 300 pessoas encontravam-se “em ambiente festivo, com música e a consumir bebidas alcoólicas”.

Os elementos da Polícia Marítima interromperam “de imediato a festa, dando indicações para que as pessoas abandonassem o local”, lê-se na nota.

Ainda segundo a Polícia Marítima, as pessoas acataram as indicações e abandonaram o local, tendo os elementos do posto da Costa da Caparica “garantido a saída das pessoas da praia”.