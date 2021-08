Mais de 200 bombeiros e 55 viaturas combatem fogo em Valpaços

Não há habitações em perigo, garantiu hoje à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real.

Mais de 200 bombeiros, apoiados por 55 viaturas, estão a combater um incêndio que deflagrou esta tarde em Valpaços, na localidade de Pardelinha. Não há habitações em perigo, garantiu hoje à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real.

De acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), pelas 21h30 estavam envolvidos no incêndio numa zona de mato na localidade de Pardelinha, freguesia Santa Valha, Valpaços, 207 bombeiros apoiados por 55 viaturas.

“Estamos a reforçar [o combate] com mais meios terrestres”, já que deixou de haver meios aéreos, explicou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real.

O incêndio ainda “está activo”, já que existe vento na zona, mas “em termos de ameaça a habitações e casas, nada disso está em perigo, nem se prevê que venha a estar”, adiantou a mesma fonte.

O alerta do incêndio foi dado às 16h24 e pelas 18h25 estavam envolvidos nas operações de combate ao fogo 112 bombeiros, 28 viaturas e três meios aéreos.

Ainda segundo a ANEPC, pelas 21h30, o fogo que tinha deflagrado esta tarde no concelho de Alenquer, no distrito de Lisboa, e que chegou a mobilizar cerca de 150 bombeiros, apoiados por quase 50 viaturas e três meios aéreos, já estava “em conclusão”. A essa hora continuavam no local 134 homens, apoiados por 46 viaturas.