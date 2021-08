O significado da corrida ao ensino superior

Quando as novas gerações e as suas famílias apostam na qualificação como caminho para uma vida melhor, não são apenas elas que ganham: é todo o país

A primeira das duas semanas do concurso nacional de acesso ao ensino superior prova de novo que a conquista de uma licenciatura ou de um mestrado integrado é uma prioridade para uma grande parte dos jovens portugueses. Se os próximos dias confirmarem a elevada inscrição de alunos nas universidades e politécnicos, é muito provável que a procura de uma vaga no ensino superior repita os excelentes resultados de 2020. Quando as novas gerações e as suas famílias apostam na qualificação como caminho para uma vida melhor, não são apenas elas que ganham: é todo o país. Apesar de todos os problemas estruturais na economia ou na administração pública, Portugal é hoje um país melhor muito à custa da qualificação da sua população.