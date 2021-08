Nos oitenta anos de Gomes Canotilho

1. Gomes Canotilho celebra hoje 80 anos. Gomes Canotilho é, acima de tudo, um homem da academia: um investigador exímio e um professor excepcional. Foi sempre no silêncio criativo e prolífico da investigação e no barulho dialéctico e interpelante das aulas que se cumpriu. E, já agora, que contribuiu para que milhares e milhares de juristas, em Portugal e em tantos outros países, se cumprissem. Mas não é somente a academia que lhe deve uma imensa homenagem. São também as instituições políticas no seu todo, porque poucos foram tão determinantes como ele para a compreensão e para o amadurecimento do nosso quadro constitucional. E há-de ser ainda a sociedade civil portuguesa, pois uma personalidade moral desta estatura é uma referência cívica e humana incontornável.