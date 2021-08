Portugal vai integrar força da UE para proteger cidadãos afegãos

Ministro dos Negócios Estrangeiros afimou à RTP que o Governo “acompanha com preocupação” situação no Afeganistão.

Augusto Santos Silva, ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, citado pela RTP, afirmou que “Portugal vai integrar a operação da União Europeia para garantir a protecção de cidadãos afegãos”.

Ainda segundo o canal público, o Governo está “a acompanhar com preocupação” a situação no Afeganistão, que neste domingo viu a capital do país, Cabul, tomada por forças taliban, que já controlam a maioria do país.

Também neste domingo, o Bloco de Esquerda afirmou que o regresso dos Taliban demonstra “a irresponsabilidade da ocupação pela Nato”. O partido frisa ainda que o mundo deve olhar para o povo afegão e procurar formas de o apoiar.

Num comunicado do secretariado sobre a situação no Afeganistão, o Bloco de Esquerda defende que “quem na altura apoiou esta invasão deve agora fazer o seu balanço”.

“Pela nossa parte, sempre a criticámos: a invasão ajudou à exaltação do terrorismo em largas partes do mundo e, como repetidamente se tem provado, nunca são invasores estrangeiros a impor a democracia num país”, refere a direcção do partido.

O Bloco destaca ainda que “o mundo deve agora olhar para os problemas do povo afegão, submetido por um grupo de fanáticos religiosos, e procurar as formas de o apoiar sem acrescentar problemas e violência às suas enormes dificuldades”.