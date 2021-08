Mariana Vieira da Silva substitui António Costa e será primeira-ministra em exercício

A ministra de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros, Mariana Vieira da Silva, será primeira ministra em exercício, em substituição do primeiro-ministro António Costa, durante o período de férias deste, ou seja, entre segunda-feira e o final do mês.

Mariana Vieira da Silva é a quarta na hierarquia do Governo, mas será ela a liderar o Governo formalmente porque nesta quinzena estarão de férias também o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, e o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

É a segunda vez, em Portugal, que uma mulher ocupa as funções de primeira-ministra em exercício. A primeira foi Manuela Ferreira Leite, que como ministra de Estado e das Finanças, substituiu o primeiro-ministro, José Manuel Durão Barroso, durante as suas férias em 2002, 2003 e 2004.

O primeiro-ministro, António Costa, já enviou ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a comunicação oficial de que, durante as suas férias, será substituído por Mariana Vieira da Silva, um procedimento formal imposto ponto 1 do artigo 185.º da Constituição da República Portuguesa.

Durante o período em que desempenhará as funções de primeira-ministra em exercício, Mariana Vieira da Silva irá presidir ao Conselho de Ministros e será responsável por todos os actos de gestão governativa, não só em relação à pandemia de covid-19, mas em todos os planos de governação.