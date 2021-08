Benson, um gato resgatado cheio de estilo

O plano não era transformar o gato que encontraram a vaguear pelas ruas do Dubai num fashionista com mais de cem mil seguidores no Instagram. Mas, quando na brincadeira os novos donos lhe pousaram uns óculos no focinho, Benson não pareceu muito importado com o adereço, nem com as roupas, chapéus, gorros e colares com que começou a posar. (Sapatos e meias, no entanto, já não são com ele.)

Sem surpresas, os donos, que preferem não ser identificados, descrevem-no como um gato “paciente e calmo”, que fica muito quieto sempre que lhe apontam uma câmara fotográfica, contam, ao site Bored Panda.

Agora a viver nos Estados Unidos da América, com uma família que não o deixa para trás mesmo quando viaja, Benson passa os dias no sofá, a espreitar pela janela, à espera que o dono regresse a casa. Depois, prepara-se para a sessão — e para o atum.