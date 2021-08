O Congresso do PS: para quem falar e sobre o quê?

Os socialistas sairão do seu congresso mobilizados para a pugna eleitoral de 26 de setembro. Mas sairão também mobilizados para a segunda fase desta legislatura, assumindo a responsabilidade da liderança política no pós-pandemia.

O Congresso do Partido Socialista, marcado para o fim deste mês em Portimão, tem um contexto óbvio: as eleições locais. O objetivo é vencê-las, obtendo o maior número de votos e mandatos, e manter a presidência da Associação Nacional de Municípios. Não se trata de extrapolar os resultados para outras esferas da governação, mas de reforçar a influência social e territorial do PS, prosseguir com a descentralização e consolidar as políticas para a coesão, o desenvolvimento e a cidadania ao nível mais próximo das pessoas e comunidades.