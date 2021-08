As aprendizagens essenciais em Matemática que hoje se exigem

As Aprendizagens Essenciais em Matemática 1.º-9.º anos escolaridade (AEM), recentemente apresentadas, são um valioso documento orientador para o ensino e aprendizagem da Matemática que está claramente articulado com as áreas de competência previstas no Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Enquanto coautora do Perfil identifico, no entanto, muitas outras virtualidades nas AEM que procurarei indicar, focando-me no caso do 1.º ciclo e revisitando alguns dos contornos que o debate em torno das AEM tem assumido.