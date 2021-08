Recuo polaco em braço-de-ferro com UE sobre sistema judicial é mudança “cosmética”

O anúncio chegou a dias do fim do prazo: “Vamos dissolver a Câmara Disciplinar [do Supremo Tribunal] na forma como funciona actualmente e, assim, o tema da disputa desaparecerá”, disse à agência de notícias estatal polaca Jaroslaw Kaczynski, chefe do partido no Governo, o Lei e Justiça (PiS), e primeiro-ministro-adjunto. A Comissão Europeia está a analisar a decisão e esta segunda-feira, terminado o prazo para Varsóvia cumprir a determinação do Tribunal de Justiça da União Europeia e extinguir a câmara que ameaça a independência dos juízes, se saberá se o que o Governo nacionalista propõe fazer chega para afastar a possibilidade de sanções.