Primeiro-ministro do Canadá anuncia eleições antecipadas para 20 de Setembro

Justin Trudeau quer ir a votos para reforçar o mandato do Governo nos planos de vacinação e de recuperação da pandemia.

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, convocou oficialmente este domingo eleições antecipadas para 20 de Setembro, com a justificação de que precisa de um novo mandato para garantir que os eleitores aprovam o plano do Governo de recuperação da pandemia de covid-19.

A aposta de Trudeau é que as altas taxas de vacinação contra o vírus - cerca de 64% da população do país está totalmente vacinada - e a recuperação económica pós-pandemia irão ajudá-lo a fortalecer a legitimidade do seu Governo.

“As decisões que o Governo agora tomar definirão o futuro dos nossos filhos e netos”, disse Trudeau aos jornalistas. “Neste momento crucial e consequente, quem não gostaria de ter uma palavra a dizer?”, acrescentou.

“Acreditamos que a responsabilidade mais importante de um governo é manter os canadianos seguros e prósperos”, disse Trudeau, acrescentando: “Estamos a viver um momento histórico e todos os canadianos têm algo a dizer sobre isso. Têm o direito de escolher o futuro do nosso país, seja para continuar com os nossos esforços de vacinação ou com os nossos programas de apoio”.

O primeiro-ministro canadiano dirigiu-se aos jornalistas depois de visitar a governadora-geral Mary Simon, a representante do chefe de Estado, a rainha Isabel II, para solicitar formalmente a dissolução do Parlamento.

As sondagens sugerem que os Liberais vencerão a sua terceira eleição consecutiva, mas podem não recuperar a maioria na Câmara dos Comuns. Trudeau detém actualmente uma minoria dos assentos no Parlamento canadiano, o que o deixa dependente de outros partidos para governar.

A nível nacional, os Liberais ganhariam as eleições com 35% dos votos, com os Conservadores a recolher 30% das intenções de voto para os conservadores e os Novos Democratas 19%, segundo uma sondagem da Leger Marketing levada a cabo a 12 de Agosto.

Espera-se que nas cinco semanas de campanha que antecedem a ida às urnas, Trudeau peça o voto aos canadianos para continuar os esforços do Governo na contenção da pandemia e acelerar o plano de vacinação. De acordo com uma recente sondagem efectuada pela Nanos Research para a agência Bloomberg, metade dos canadianos aprova a forma como os Liberais estão a lidar com a pandemia.

A sondagem revelou também que quase três em cada quatro canadianos acreditam que a sua situação financeira está melhor, ou pelo menos não está pior, do que estava há dois anos. Os resultados do estudo de opinião estão de acordo com outras sondagens que evidenciam o aumento da confiança dos consumidores e das empresas à medida que o plano de vacinação avança.

Desde que perdeu a maioria nas eleições de 2019, Justin Trudeau precisou dos votos de outros partidos para fazer passar novas leis no Parlamento, dando à oposição margem de manobra para definir parte da sua agenda política. No entanto, as suas políticas de alívio à pandemia foram amplamente apoiadas por todas as forças da oposição.