Taliban às portas de Cabul, mas sem intenção de “tomar capital” pela força

Os taliban terão chegado a locais próximos de Cabul este domingo, depois de um rápido avanço nas últimas horas e que culminou com a conquista de Jalalabad, uma das principais cidades do Afeganistão e próxima da capital do país.

À Reuters, o Ministério do Interior afegão tinha confirmado a entrada de pessoal armado na capital. Por outro lado, um porta-voz dos taliban, em declarações à AFP, disse que foram dadas ordens aos seus soldados para permanecerem às portas da cidade e admitiu que não têm a intenção de tomar a “capital à força”. Tanto os EUA como o Reino Unido já tinham enviado soldados para assistir na retirada do pessoal que ainda permanece no terreno.

Depois do avanço relâmpago sobre a capital, o grupo insurgente ordenou aos combatentes que não fizessem uso da violência e que permitissem a passagem segura para qualquer pessoa que quisesse sair da cidade. Um líder talibã disse em Doha que foi pedido às mulheres que se dirigissem para as áreas protegidas. “Não queremos que um único civil afegão inocente seja ferido ou morto enquanto assumimos o controlo, mas não declaramos um cessar-fogo”, disse.

De acordo com o jornal The Washingont Post, alguns dos helicópteros que estavam na embaixada norte-americana em Cabul foram avistados a deixar o local. Na manhã de sábado, os talibãs tomaram a cidade oriental de Jalalabad, deixando apenas Cabul como a única grande cidade ainda controlada pelo Governo.

Presidente Afegão em reunião de emergência com oficiais da NATO

Na sequência dos mais recentes avanços, o Presidente afegão, Ashraf Ghandi, reuniu de emergência com o representante oficial dos EUA no terreno, Zalmay Khalilzad, e com outros oficiais da NATO.

Em Fevereiro de 2020, Zalmay Khalilzad foi o enviado dos EUA que esteve com Mullah Abdul Ghani Baradar, representante dos taliban, aquando da assinatura do acordo de paz para abrir caminho a uma retirada total das forças estrangeiras do Afeganistão

EUA e Reino Unido preparam retirada de pessoal que ainda está no terreno

O Rápido avanço dos taliban rumo à capital do Afeganistão levaram Washington e Londres a ultimar retirada urgente dos seus cidadãos e de milhares de afegãos que colaboraram com as forças internacionais.

De acordo com a CNN, este domingo, a embaixada norte-americana em Cabul continua a funcionar com uma quantidade limitada de pessoal. Responsáveis dos EUA apelaram já a embaixadas de outros países para limitarem a quantidade de funcionários ao serviço na sequência da entrada dos taliban na capital do país.

Cabul deixou de ser seguro

Com o avanço dos insurgentes nos últimos dias, milhares de pessoas procuraram pontos de segurança em Cabul. No entanto, este domingo, Farzana Kochai, membro do parlamento afegão, em declarações à BBC, explicou que a situação deixou de ser segura mesmo na capital.

“As pessoas já não têm nenhum local para onde ir. Todos os aviões com partida de Cabul devem estar cheios. Falei com alguns amigos que estão a sair de lá, para a Índia ou outros países na região”, disse a responsável, que não escondeu o receio de outras mulheres com a chegada dos taliban a Cabul: “A situação para as mulheres é ainda mais sensível. Tenho amigas noutras regiões, que entretanto foram tomadas pelos taliban, e que me contaram que já não podem ir trabalhar nem para a escola”.