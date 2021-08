A queda de Cabul e a humilhação americana

Vinte anos depois do 11 de Setembro, Cabul caiu nas mãos dos talibãs a uma velocidade que o secretário de Estado americano, Anthony Blinken, com alguma inocência, não estava à espera. “Manifestamente isto não é Saigão”, repetia Blinken este domingo, quando já estava mais ou menos claro que iria ser Saigão. A humilhação de Saigão em 1975, um trauma americano, tinha sido afastada por Joe Biden naquela famosa conferência de imprensa de 8 de Julho em que mostrava à saciedade a incapacidade de previsão da Administração e dos seus serviços de informação sobre o colapso iminente do Afeganistão às mãos dos taliban. Mas por muito que Biden parecesse estar a Leste relativamente à iminente tomada de Cabul, Blinken voltou ontem, no meio do caos afegão, a fazer o seu statement de “missão cumprida”: “Fomos para o Afeganistão há 20 anos com uma missão que era combater quem nos tinha atacado no 11 de Setembro e essa missão foi bem sucedida”. É uma declaração patética no dia em que o presidente afegão Ashraf Ghani foge – aquele que Biden, ainda na véspera, instava a “governar o seu país”.

Se a guerra mais longa dos americanos foi uma ideia de George W. Bush e aliados em resposta ao 11 de Setembro, a derrota hoje em Cabul-Saigão é de Joe Biden. Foi Joe Biden que herdou, aparentemente sem questionar muito, as negociações para a retirada desencadeadas por Donald Trump. É um facto que a opinião pública americana já não aguentava há muito a guerra e que, como Blinken insistiu ontem mais uma vez, “não é do interesse americano permanecer”. Mas Joe Biden perdeu este domingo o seu estado de graça que conseguiu sem esforço por ser o sucessor de Trump e com esforço por ter desencadeado várias políticas importantes para o futuro.

É angustiante pensar no futuro das mulheres do Afeganistão num país governado pelos talibans – as garantias de que a vida das mulheres pode continuar normalmente desde que usem o lenço islâmico que responsáveis dos novos ocupantes anunciaram este domingo, não são minimamente para acreditar, conhecendo o histórico. Se o Ocidente está mesmo disposto a lutar por direitos humanos deve agora aceitar acolher refugiados afegãos, como alguns governos, e também o português, já admitiram. 20 anos depois do 11 de Setembro, a humilhação americana prova que uma invasão militar e uma guerra para impor o “nosso modo de vida” acabou a fortalecer os fundamentalistas. Que a administração americana tenha sido apanhada de surpresa é um atestado de ignorância relativamente ao terreno que ocuparam durante 20 anos.